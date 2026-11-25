Идут удары российской армии по объектам в глубоком украинском тылу при помощи "Гераней". Контроль поражения целей операторы ведут в реальном времени. Вот, например, украинская ТЭЦ. За минувшие сутки, по данным Минобороны, беспилотниками атакованы сразу несколько крупных высоковольтных электроподстанций, которые обеспечивали передачу энергии на большие расстояния и снабжали предприятия ВПК. В Днепропетровске поражены два железнодорожных локомотива. В порту Черноморска подожжено судно, доставившее груз двойного назначения.

Самые активные бои сейчас идут в зоне ответственности группировки войск "Центр" - на Добропольском направлении. Одном из ключевых для полного освобождения Донбасса.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили ведение активных наступательных действий. Уничтожено до 335 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы", - сообщил Александр Савчук. начальник пресс-центра группировки "Центр".

А вот кадры из освобожденной Барвиновки в Запорожской области - это был крупный узел обороны ВСУ. Чтобы его взломать, нашим бойцам пришлось окружить село с трех сторон. Противник здесь оборудовал серьезные укрепления - в том числе из бетона. В результате продолжительных боев российская армия заняла 16 квадратных километров территории, зачистив 450 зданий. Бойцы рассказывают, что противник использовал тяжелые гексакоптеры, пытаясь сорвать продвижение наших войск.

Танк - мощное оружие. Но из-за угрозы атаки БПЛА экипаж ведет стрельбу с заранее оборудованных замаскированных позиций, чтобы разведка противника не смогла быстро обнаружить цель. Счет во время боевой работы идет на секунды.

А на этих кадрах - применение в боевых условиях новейшего барражирующего боеприпаса "Дань-Т". Его уже используют на фронте, запуская с вертолетов. "Дань-Т" - это смесь беспилотника и крылатой ракеты, который летит к цели автономно на расстояние до 450 километров.