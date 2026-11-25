В Москве 25 ноября чествовали выдающихся ученых. Тех, кто ужё внес огромный вклад в развитие страны. Михаил Мишустин вручил премии правительства в области науки и техники. И впервые - в области математики имени Андрея Колмогорова.

Высоких наград удостоен 21 авторский коллектив, шесть из которых представлены молодыми учеными. Их важнейшие разработки уже применяются в критически важных сферах - в энергетики, и медицине, строительстве и биохимии, авиации. Некоторые не имеют аналогов в мире.

Так, для достижения нашей страной лидерских позиций в освоении космоса создали солнечный радиотелескоп нового поколения. На церемонии награждения премьер отметил, что государство делает все, чтобы поддержать науку и исследования. Работает программа "Приоритет - 2030", созданы передовые инженерные школы и уникальные лаборатории. Дополнительные возможности появляются за счет создания ультрасовременных университетских кампусов.