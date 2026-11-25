Швейцария не будет мешать участию российских фигуристов в ЧЕ-2027. С таким заявлением выступил операционный директор оргкомитета чемпионата Европы 2027 года по фигурному катанию Стефан Пиррелло.

Заявление швейцарца прозвучало на фоне решения Финляндии не допускать российских фигуристов к этапу Гран-при в Хельсинки. Пирелло отметил, что ему неизвестно о каких-либо ограничениях со стороны швейцарских властей, которые могли бы помешать спортсменам получить визы или въехать в страну. Чемпионат Европы 2027 года пройдет в Лозанне.

Подчеркивается, что швейцарская федерация уже обсудила этот вопрос с Международным союзом конькобежцев. По словам Пирелло, федерация поддерживает участие в турнире фигуристов, соответствующих требованиям ISU, страна готова оказать российской стороне необходимое содействие, передает Sport24.