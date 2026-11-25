Более 1,4 тысячи москвичей приняли участие в конкурсе "СтоЛИЧНЫЕ истории", посвященном волонтерам, которые помогают бойцам специальной военной операции. Церемония награждения победителей прошла 24 ноября в Центральном Доме актера. Об этом сообщили организаторы конкурса.

Александр Горбенко, заместитель мэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики, отметил в приветственном обращении, что участники конкурса вносят важнейший вклад в общее дело и приближают нашу победу.

"Конкурс объединил людей, для которых чужая беда стала личным вызовом, а служение Отечеству и ближнему — ежедневной внутренней потребностью. Сегодня на вас возложена важнейшая историческая миссия. Вы — тот самый надёжный, несокрушимый тыл, который даёт силы нашим бойцам на передовой. Каждая маскировочная сеть, тонна собранной гуманитарной помощи, каждое техническое средство или простое, теплое письмо от чистого сердца — это реальный вклад в нашу общую Победу и спасенные жизни. Благодаря конкурсу мы узнаём, как много сограждан нашей великой страны объединены такими бесценными человеческими качествами, как милосердие, сострадание, сочувствие и неравнодушие к судьбе Отечества. Сегодня мы говорим вам "спасибо" за самоотверженность, отзывчивость, активную жизненную и гражданскую позицию, за большой вклад в укрепление и приумножение победных традиций нашего народа", - подчеркнул Александр Горбенко.

Свои истории помощи военнослужащим прислали студенты, ветераны, многодетные семьи, общественные деятели, а также сотрудники московских вузов, правоохранительных органов, медицинских учреждений и транспортных предприятий.