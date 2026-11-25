Обновилась страница нового сезона проекта "Зима в Москве", который начнется 1 декабря. Его главная тема — "Тепло большого города". В программе — культурные мероприятия, спортивные занятия, экскурсии и развлечения для всей семьи. На сайте уже можно познакомиться с программой и выбрать площадки.

Познакомиться с культурными традициями В рамках фестиваля "Усадьбы Москвы" в исторических имениях организуют лекции, а также творческие встречи с деятелями из сферы культуры. Участники игры-исследования "Москва усадебная" смогут посетить 18 усадеб, собрать штампы в специальной карте и получить призы.

На Кузнецком Мосту откроется ретропоезд "Московский экспресс" с культурной и гастрономической программой. На Манежной площади можно будет сфотографироваться в историческом образе и поучаствовать в интерактивных постановках. Отдельную программу подготовят в Музее-усадьбе Л.Н. Толстого в Хамовниках: здесь заработает почта, по выходным будут показывать спектакли домашнего театра, а также проведут экскурсии по дому писателя. Мероприятия приурочат к 200-летию со дня рождения классика.

С 3 по 31 декабря в концертном зале "Зарядье" пройдет зимний фестиваль. В программе пятого по счету мероприятия — академическая музыка, опера, этнические и джазовые выступления. На сцену выйдут Хибла Герзмава, Денис Мацуев, Николай Луганский, Валерий Гергиев, Игорь Бутман и другие артисты. Выступят также ведущие оркестры и музыкальные коллективы, среди которых оркестры Государственного академического Большого театра и Государственного академического Мариинского театра. Для семей, в том числе детей, подготовят интерактивные занятия, перед некоторыми концертами пройдут лекции.

С 12 декабря по 31 января года в Большом московском цирке представят шоу "Лепота". В основе постановки — русская народная сказка о девушке Усладе, которая мечтает о принце и отправляется навстречу приключениям. Режиссеры — Аскольд Запашный и Дарья Пурчинская, главные роли исполнят Ева и Эльза Запашные. Горожан также ждут на площадках традиционного фестиваля "Путешествие в Рождество". С 11 декабря по 10 января в разных округах столицы будут проходить концерты, театральные постановки, творческие и кулинарные мастер-классы. В программу вошли выступления артистов и кавер-групп, а также спортивные турниры.

С 25 декабря по 7 января на ВДНХ пройдет фестиваль "Заповедный сувенир". Посетители смогут познакомиться с изделиями народных промыслов и приобрести украшения, керамику, деревянные, кожаные и бронзовые сувениры. В отдельные дни организуют программу "Звездные каникулы" со скоморохами, ходулистами, фокусниками и уличным кукольным театром. В парке "Зарядье" до 28 февраля 2027 года можно посмотреть мультимедийное представление "Россия — семья семей" на "Матрешке Москвы". Программа состоит из 24 сцен и семи тематических глав, посвященных истории страны, культуре народов России, достижениям жителей, взаимопомощи и семейным ценностям. Во время представления можно будет увидеть карту страны, сказочный терем и цифровой хоровод народов России. Сеансы проходят со вторника по воскресенье в 18:00, 19:00 и 20:00, по субботам также в 21:00.