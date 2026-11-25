Армия США поставила на вооружение первую батарею гиперзвуковых ракет LRHW. Как пишет портал Breaking Defense со ссылкой на генерала Фрэнка Лозано, Long-Range Hypersonic Weapon, также известные как Dark Eagle, переданы в войска и готовы к применению.

По словам генерала, батарея может быть развернута и применена в любой точке мира. Однако где и когда именно была развернута батарея гиперзвуковых ракет, Лозано не уточнил.

Наземный ракетный комплекс LRHW состоит из ракеты- носителя средней дальности и установленного на ней унифицированного гиперзвукового планирующего боевого блока CHGB. В Пентагоне неоднократно признавали, что США отстали от России и Китая в производстве гиперзвукового оружия. По данным агентства Bloomberg, Сухопутные войска США уже на три года отстают от графика развертывания гиперзвуковых ракет LRHW.