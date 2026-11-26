Новые примеры героизма и отваги российских бойцов в ходе СВО. Младший сержант Андрей Игнатенко, командир орудия, спас жизни двум военнослужащим, раненым в результате удара FPV-дрона по артиллерийскому расчёту. Он доставил пострадавших в безопасное место, где им оказали медицинскую помощь. Благодаря его грамотным действиям потерь среди личного состава удалось избежать.

Ефрейтор Александр Мержвинский - старший снайпер - прикрывал штурмовые группы во время наступления и спас жизнь бойцу, раненому в результате обстрела ВСУ кассетными боеприпасами. Он оказал ему первую помощь и более трёх километров нёс на себе пострадавшего до точки эвакуации.