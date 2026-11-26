Прейскурант не актуален. Заведение закрыто. Катя, Лера и Майя – временно без работы. Накануне ночью российские бойцы лишили бандеровцев в Славянске единственного удовольствия. Разнесли дронами популярный дом свиданий. "Ночные бабочки" не пострадали. Уехали еще 2 дня назад. Разве что пикантный гардероб пришлось бросить. А вот националистам, которые решили разместиться в "нумерах", крепко досталось осколками.

Это тоже Славянск. Промзона. Бывший склад одного из заводов. Точное количество убитых пока не установлено. Хотя видно, что из 15 палаток большая часть сгорела дотла. Вместе с кроватями, матрасами и одеялами. Но тут важно не количество раненых или убитых боевиков. А то, как оперативно отработали наша разведка и артиллерия. ВСУ даже развернуться толком не успели, как база оказалась в прицеле российских гаубиц и дронов.

Ситуация вокруг агломерации - критическая. Накануне наши реактивные установки накрыли позиции ВСУ в поселке Сергеевка. А сегодня первые штурмовые отряды прорвались вглубь села и закрепились на западных окраинах.

Ключевое слово - западных. То есть российские войска зашли в тыл Славянско - Краматорской группировке ВСУ. А сама Сергеевка, которую отбивают мотострелки, это непосредственный пригород Краматорска.

Когда тяжелые огнеметы выдвигались на позиции, бойцы еще точно не знали, кому готовят "пакет". Были получены только координаты. И как деталь – цель очень важная. Отработали плотно. А для надежности подключили еще и батарею гаубиц. Это чтобы противнику не оставить уже никаких шансов на бегство.

Сегодня стало известно - этот комбинированный удар наносился по командному пункту 6-го рейнджерского полка спецназа ВСУ. Помимо потерь в живой силе элитного подразделения, оказался уничтожен и его отдел секретного делопроизводства. Один из снарядов влетел точно в укрытие.