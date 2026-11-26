Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили в ночь на четверг, 26 ноября, 343 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Как уточняет Министерство обороны России в своем "Макс"-канале, вражеские дроны были ликвидированы и обезврежены над Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Воронежской, Тульской, Саратовской, Самарской, Ростовской, Ульяновской областями.

Кроме того, БПЛА неприятеля сбиты над Московским регионом, Ставропольским и Краснодарским краями, над Татарстаном, Башкирией, Крымом и над акваториями Азовского и Чёрного морей.

Бандеровцы намеренно выбирают мишенями для атак заведомо гражданские объекты. Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на автовокзал в Донецке, где пострадали восемь человек. В Следственном комитете России подчеркнули: подобные бесчеловечные действия получат правовую оценку, а ответственность станет неотвратимой для всех исполнителей и пособников.

Российские бойцы тем временем продолжают уничтожать вражеское вооружение и боевую технику, чтобы лишить укронацистов возможности бить по мирному населению. Как сообщает РИА Новости, стрелок мобильной огневой группы 1431-го мотострелкового полка с позывным Белый уничтожил около 30 беспилотников, в том числе FPV-дроны и аппараты самолетного типа, в белгородском приграничье.