В камере еще прибрать не успели, а постоялец на новый срок идет. Бывший президент Франции Николя Саркози воистину человек сложной судьбы. Мало кому из европейских политиков такого калибра доводилось загреметь на тюремную шконку. Но он смог. И вот – новая статья.

Бывший президент и его жена обвиняются в преступном сговоре и подкупе свидетеля. В деле снова фигурирует бизнесмен Зияд Такиэддин, который утверждал, что в 2007 году ливийский лидер Муаммар Каддафи выдал 50 миллионов евро на предвыборную кампанию господина Саркози.

Обожаемая супруга Карла Бруни была сообщницей, а журналистка Мишель Маршан пыталась отмазать Николя в желтой прессе. В 2025-м году Саркози признали виновным по делу о ливийском финансировании предвыборной кампании, приговорили к 5 годам, но в парижской тюрьме Санте он отсидел 21 день, после чего был выпущен под судебный контроль.

В современной Европе единственный политик такого ранга, кто в итоге оказался в тюремной камере. Хотя не первый, кто получил приговор. В 2011-м парижский суд приговорил экс-президента Франции Жака Ширака к двум годам условно по делу о создании фиктивных рабочих мест в период его работы в мэрии Парижа.

Дело Трампа сейчас живет и побеждает. А совсем недавно он проходил совсем по другим делам. Дело о штурме Капитолия, подлог финансовых документов, уклонение от налогов, отступные порнозвезде Сторми Дэниэлс за молчание. Несколько лет пресса подсчитывала, на сколько могут засадить будущего президента США. Меньше 100 никак не выходило. Но Трамп то ли заговоренный, то ли пуленепробиваемый. Ни посадить, ни застрелить не смогли.

Что касается нового дела Саркози и его супруги, обвиняемым грозит максимальное наказание в виде десяти лет лишения свободы и штраф до €150 тысяч. Суд – в следующем году.

Думаете, сядет? Или в действительности все не так, как на самом деле?