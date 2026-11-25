Переговоры по двусторонним раздражителям в отношениях России и США, который стартовал после встречи лидеров стран Владимира Путина и Дональда Трампа, идет медленно. Тем не менее, он будет продолжен, Москва от него не отказывается, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

Дипломат подчеркнул, что контакты будут обязательно. По словам Рябкова, переговоры могут состояться до конца года, передает ТАСС.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что переговоры с США по снятию раздражителей идут ни шатко, ни валко. По словам российского министра, процесс идет туго, хотя Лавров напоминает о необходимости решения вопросов при каждой встрече с госсекретарем США Марко Рубио. В списке, в частности, восстановление прямых авиарейсов и возвращение российской собственности.