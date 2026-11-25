Популярность главнокомандующего Вооруженных сил Украины не дает покоя Владимиру Зеленскому. Глава киевского режима недоволен самостоятельностью Михаила Драпатого, сообщает Telegram-канал "Резидент".

Как рассказал сотрудник офиса президента Украины, недовольство Зеленского вызвано тем, что Драпатый изменил тактику Сырского и стал более бережно относиться к человеческому ресурсу в ВСУ. Кроме того, украинцы воспринимают нового главнокомандующего как продолжателя дела бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Его считают талантливым полевым командиром.

Намеки Драпатому украинские журналисты заметили ранее в посте украинского лидера. Зеленский дал понять, что недоволен работой главкома.