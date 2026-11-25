Силы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. В течение дня 25 ноября дежурные средства ПВО сбили 20 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, в период с 8.00 до 20.00 мск украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа уничтожены над территориями Брянской и Белгородской областей. Беспилотники сбиты также над Республикой Крым и над акваторией Азовского моря.

Ранее Минобороны сообщило о работе средств ПВО в ночь на 25 ноября. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 305 дронов ВСУ.