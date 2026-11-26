Мосгордума приняла столичный бюджет на следующий год и плановый период 28 и 29 годов. Более половины его расходов будут направлены на социальные нужды - здравоохранение, образование, культуру и спорт. Так, уже с 1 января проиндексируют соцпособия. В приоритете - всесторонняя поддержка участников СВО и членов их семей.

Часть средств пойдет на реализацию 13 государственных программ. Конечно же, заложено финансирование крупных городских проектов - таких как программа реновации жилья, формирование комфортной и безопасной городской среды, запуск новых производств и обновление транспортной инфраструктуры.

Подробнее основные параметры столичного бюджета на следующий год в программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил с председателем Московской городской думы Алексеем Шапошниковым.

"Впервые адресный инвестиционный перечень у нас принят не на 3 года, а на 6 лет. То есть более стратегическое видение развития города. Принятый бюджет принят в рамках стратегии развития Москвы до 2040 года", - отметил Алексей Шапошников.

Полный комментарий председателя Мосгордумы смотрите в видео