Политический скандал разразился во Франции после обнародования информации о тайной отправке французских военнослужащих на Украину. Депутаты парламента возмущены тем, что исполнительная власть не уведомила их о развертывании контингента – утверждают, что это нарушение конституционных норм.

Ранее стало известно, что на Украине действует военная миссия под кодовым названием "Воля", которую возглавляет французский генерал. Основная задача подразделения - обучение личного состава ВСУ, а также техническое обслуживание переданной Киеву французской военной техники.

Оппозиция обвиняет действующее правительство в сокрытии факта отправки войск. Статья 35 конституции Франции обязывает правительство информировать парламент о задействовании вооруженных сил за рубежом не позднее чем через три дня после начала операции. Если же операция продолжится свыше четырех месяцев, требуется прямое одобрение депутатов. Парламентарии предупредили власти Франции о рисках прямого столкновения с Россией, сообщает издание Politico.