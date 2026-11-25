Мощный взрыв и облака белого дыма наблюдали жители американского штат Айова. Военные США устроили контролируемый подрыв 4,5 тонн токсичного азида свинца на местном заводе. Военные не подпускают журналистов и наблюдателей ближе чем на 6 км от места подрыва, сообщает агентство Associated Press.

Армия США еще 20 ноября планировала уничтожить управляемыми взрывами 68 бочек токсичного вещества на заводе в городе Миддлтаун. Однако суд ввел временный запрет после иска экоактивистов. 23 ноября президент США Дональд Трамп поддержал планы армии. В то же время он распорядился, чтобы военные не приступали к их реализации, пока апелляционный суд не примет решение по иску

Министерство юстиции 22 ноября заявило, что армия вправе провести утилизационные работы на основании чрезвычайных полномочий. Несмотря на предупреждения властей оставаться дома, некоторые местные жители вышли на улицы понаблюдать за взрывом.