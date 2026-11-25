Владимира Путина является исторической фигурой и гроссмейстером мира политики, заявил спецпосланник США Джаред Кушнер. Он также отметил глубокое понимание президентом России обсуждаемых вопросов в рамках продолжающихся попыток украинского урегулирования.



"Он всегда очень хорошо подготовлен, очень вдумчив, делает много заметок во время разговора, а затем очень конкретно излагает позицию. Совершенно очевидно, что он очень глубоко понимает суть обсуждаемых вопросов", — заявил Кушнер.



Владимир Путин очень организован, добавил спецпосланник Трампа.



12 ноября по итогам встречи спецпосланников Трампа Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным был согласован новый раунд трехсторонних переговоров, однако точная дата пока не назначена.