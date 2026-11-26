Джаред Кушнер не исключил возможности вступления Украины в НАТО, но подчеркнул, что союзники по альянсу помогают друг другу так, как сочтут нужным. При этом статья 5 устава НАТО гласит, что нападение на одну страну — участницу является нападением на всех.



Кушнер отметил позицию России, которая долгое время заявляет, что Украины не должно быть в НАТО.



"Но, думаю, сейчас мы исходим из предположения, что этого не произойдет", — заявил спецпосланник Трампа.



При этом Кушнер уточнил, что американская делегация рассматривает возможность предоставления Киеву альтернативных гарантий безопасности со стороны других государств по аналогии с пятой статьей устава альянса.