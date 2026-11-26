Поддержка терроризма и войны для Брюсселя важнее реальных проблем европейцев, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. На это указывает очередное обсуждение финансирования киевского режима на предстоящем саммите ЕС.



"Кризис ЕС налицо. Но вместо решения насущных проблем своего населения брюссельские чиновники будут обсуждать финансирование терроризма, спонсирование войны до последнего украинца", — отметила Захарова.



Ни социальная политика, ни медицина, ни образование, ни наука с точки зрения Брюсселя не являются настолько важными, нежели режим Зеленского и его преступная деятельность, добавила официальный представитель МИД РФ.



26–27 ноября в Брюсселе пройдет саммит лидеров ЕС, на котором рассмотрят сокращение проекта европейского бюджета на следующие семь лет на 204 миллиарда евро. При этом предусмотренный для Украины резерв в размере 100 миллиардов евро оставлен без изменений.