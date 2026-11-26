КНДР достигла новых рекордных показателей в производстве ядерных материалов. Об этом во время инспекции новейшего завода заявил лидер страны Ким Чен Ын. На кадрах, опубликованных гостелевидением, он осматривает различные боеприпасы.

Уточняется, что специалисты КНДР модернизируют ещё одну производственную площадку. По словам Ким Чен Ына, республика будет наращивать сферы применения тактического ядерного оружия и готовиться к его использованию во всех пространствах.

В тоже время КНДР не станет злоупотреблять своими правами ответственной ядерной державы, подчеркнул он.