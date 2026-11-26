Членство Украины в НАТО не входит в актуальные планы мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил в среду, 25 ноября, американский переговорщик и зять президента США Джаред Кушнер.

Как напомнил эмиссар Вашингтона, Россия настаивает на внеблоковом статусе Украины и расценивает расширение блока на восток как провокацию, поэтому "сейчас мы исходим из предположения, что этого не произойдет".

Соединенные Штаты считают Североатлантический альянс исключительно оборонительным союзом, однако прекращение прямого диалога между сторонами в прошлом лишь усугубило взаимное недоверие, цитирует Кушнера РИА Новости.

Говоря о попытках мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной, спецпосланник и зять американского лидера рассказал, что понимает нежелание Москвы соглашаться на прекращение огня без полноценного урегулирования. По словам Кушнера, у российского президента Владимира Путина "очень мало уверенности в том, что если он остановит войну, то сможет выйти на послевоенное урегулирование, которое исключит войну в будущем".

Высказался Кушнер и в адрес предводителя киевского режима Владимира Зеленского, который демонстрирует весьма неуважительное отношение к президенту США Дональду Трампу. Как полагает американский переговорщик, "можно было бы ожидать, что президент Зеленский постарается взаимодействовать с ним уважительно и в конструктивном ключе".

Основным требованием Киева, по словам Кушнера, является предоставление Западом гарантий безопасности, однако "президент Трамп должен решить, что предоставление гарантий безопасности отвечает интересам Америки".

Незадолго до этого зять Трампа заочно напомнил Зеленскому о правилах приличия и призвал проявить больше уважения к спонсорам. Вслед за этим кипрский журналист Алекс Христофору написал в соцсетях, что утративший легитимность президент Украины "ведет себя как обиженный ребенок и, похоже, что США это надоело, если дипломатичный Кушнер решил поставить его на место".