Попытки Украины запретить экспорт российского зерна ухудшат ее собственное положение. На это указал в четверг, 26 ноября, глава правительства Латвии Андрис Кулбергс.

Как отметил политик, которого цитирует Delfi, "Латвия не хочет никакого российского зерна, но, если решение будет принято поспешно, Украине автоматически дадут понять, что Латвия не может ей помочь".

Вопреки запросам из Киева Латвия не может допустить "эмоциональное решение" и запретить транзит российского зерна, поскольку в долгосрочной перспективе это способно навредить интересам прибалтийской республики, подчеркнул премьер-министр.

Между тем Министерство сельского хозяйства Литвы объявило о введении новых правил транзита, ограничивающих перевозку российского и белорусского зерна через территорию страны. Как сообщает Sputnik Литва, при поступлении зерна через порт Клайпеды таможенный контроль не может быть пройден до получения результатов анализов на происхождение продукта. Поскольку литовские лаборатории не проводят таких исследований, образцы зерна придется отправлять в другие страны, что потребует до двух месяцев.

Ранее Кулбергс признал, что Латвия не в состоянии ограничить или полностью запретить транзит зерна российского производства через свою территорию, поскольку "это означает конкретные риски". Политик ссылался на официальное отсутствие санкций в отношении зерна, а также на интерес к этому товару со стороны многих стран.

Заместитель постпреда России при международной организации Анна Евстигнеева заявила, что новой зерновой сделки не будет. Политик напомнила, что цели такого соглашения реализовать не удалось: вместо бедных стран зерно попадало в западные государства, при этом антироссийские санкции, вопреки обещаниям, так и не были сняты. Более того, под прикрытием зерновой сделки западники накачивали киевский режим оружием.