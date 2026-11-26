Бывшая жена режиссера Сарика Андреасяна Алена прокомментировала скандал, который разгорелся вокруг актрисы Лизы Моряк. Женщина раскрыла неизвестные данные.

Все началось с того, что Лиза Моряк обнародовала видео, в котором пошутила над мужем, оказавшимся на светском мероприятии за одним столом с Викторией Лопыревой. Актриса порадовалась, что режиссер не смотрел на привлекательную модель, хотя та, по ее мнению, и расточала манкие флюиды.

Виктория Лопырева, в свою очередь, не оценила юмор артистки и заявила, что такое поведение выглядит жалко, а потом прошлась по ее карьере, отметив, что та попала в кино "по блату".

Теперь же высказалась бывшая жена Сарика Андреасяна Алена. У нее поинтересовались в Сети, есть ли конфликт с Лизой Моряк. Та ответила, что нет, хотя присутствует некоторая напряженность. "Меня просили не приходить на премьеры фильмов, где снимается мой ребенок, мы не пересекаемся на разных мероприятиях, и было несколько просьб не беспокоить госпожу Моряк", - отметила Алена.

Кроме того, она ясно дала понять, что именно из-за актрисы ее брак с режиссером и рухнул. Однако Алена, по ее словам, осталась даже в выигрыше. "Я много лет наблюдала и молчала. Да, Лиза действительно стала причиной очень спонтанного развода, но за этот процесс я могу только поблагодарить. Было отлично. Стало по-другому и еще лучше. Я научилась снова доверять, себе в том числе, строю отношения, жизнь вокруг своей большой, красивой семьи и проектов. Все во благо, ребятки", - рассказала экс-супруга Андреасяна на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

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