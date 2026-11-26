Обсуждение финансирования Киева на предстоящем саммите ЕС показывает, что поддержка терроризма для Брюсселя важнее проблем собственного населения.

Кризис ЕС налицо, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Президент Украины Владимир Зеленский и его преступная деятельность отодвинули на второй план социальную политику, медицину, образование и науку в Европе.

"Вместо решения насущных проблем своего населения брюссельские чиновники будут обсуждать финансирование терроризма, спонсирование войны до последнего украинца", - отметили в российском МИД.

Обсуждение финансирования Киева на предстоящем саммите ЕС показывает, что поддержка терроризма для Брюсселя важнее проблем собственного населения.

Кризис ЕС налицо, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Президент Украины Владимир Зеленский и его преступная деятельность отодвинули на второй план социальную политику, медицину, образование и науку в Европе.

"Вместо решения насущных проблем своего населения брюссельские чиновники будут обсуждать финансирование терроризма, спонсирование войны до последнего украинца", - отметили в российском МИД.

Ранее в Венгрии заявили, что не будут участвовать в финансировании Украины через каналы ЕС. По словам премьер-министра Петера Мадьяра, Будапешт "получил в наследство" тяжелую ситуацию с бюджетом.