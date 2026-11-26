Спасатели обнаружили второго погибшего при взрыве газа в многоэтажке в селе Кулунда Алтайского края.

Как сообщили в оперштабе, утром 26 ноября спасатели обнаружили фрагментированные останки человека. Личность погибшего пока установить не удалось. Тело получило сильные повреждения, пол и возраст определит экспертиза.

"Повреждения сильные… скорее всего, это разыскиваемая хозяйка квартиры", - сообщили РИА Новости в Центре управления регионом (ЦУР).

Напомним, хозяйка квартиры после взрыва перестала выходить на связь.

Ранее спасатели нашли тело первого погибшего – это мужчина 1974 года, проживающий в соседней от места взрыва квартире. Его опознала жена.