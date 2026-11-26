Никита Джигурда восстанавливается в клинике после инфаркта. Стало известно, что медики запретили ему секс, алкоголь и курение.

Врачи предупредили скандально известного артиста, что каждая затяжка повышает риск повторных приступов, тромбоза и внезапной сердечной смерти. Запрет стал самым болезненным ограничением: Джигурда бурно отреагировал на требования медиков, закатив скандал, но затем смирился и спорить не стал, передает Mash.

В настоящее время Никита не курит. Кроме того, актеру запретили секс, алкоголь и тяжелые физические нагрузки.

Ранее медики провели коронарографию и установили артисту стент. Давление Джигурды пришло в норму, его уже перевели в кардиологическое отделение из реанимации. Состояние актера постепенно стабилизируется.

Напомним, ему стало плохо еще в Екатеринбурге, куда он прилетел по делам, связанным с выпускном пластинки. Давление взлетело почти до 230, в груди началось сильное жжение. Тем не менее, артист вернулся в Москву. После перелета боль стала невыносимой, но обращаться к медикам он не спешил.

Однако затем у Джигурды началась аритмия, он стал задыхаться. Жена Марина Анисина вызвала скорую помощь. Врачи диагностировали обширный инфаркт передней стенки сердца и обнаружили тромб. По словам артиста, медики сами удивились, как ему удалось выжить.

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