Свыше 13 миллионов пенсионеров в России досрочно получат пенсии за январь-2027 — 29-30 декабря 2026 года. Об этом рассказали в четверг, 26 ноября, в Социальном фонде.

Как уточнили в ведомстве, зачисление средств в декабре коснется граждан, которые выбрали безналичное получение пенсий через банк. Вместо 3-11 января они получат выплаты 29-30 декабря.

Досрочная выплата затрагивает все виды пенсий, включая страховые и социальные, накопительные, по старости и по инвалидности.

Тем, кто получает пенсионные выплаты через "Почту России", деньги будут доставлять по графику работы региональных отделений в январе. Примерно 5,6 миллиона пенсионеров получат таким способом средства со 2 по 25 января.

Член комитета Совета Федерации по экономической политике Александр Волошин рассказал RT, что в 2027 году страховую пенсию пересчитают по нескольким основаниям. С 1 августа работающим пенсионерам по старости и инвалидности автоматически добавят пенсионные коэффициенты за 2026 год — за счет взносов работодателей.

Кроме того, рассказал сенатор, в течение года фиксированную выплату увеличат по личным обстоятельствам: 80-летие, I группа инвалидности, рождение ребенка, появление иждивенца, заработанный северный стаж.

Ранее в Социальном фонде опровергли публикации о том, что в 2027 году в России якобы никто не выйдет на пенсию — это не соответствует действительности. В следующем году ожидается вынесение свыше миллиона решений о назначении различных видов пенсии.