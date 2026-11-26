Пять современных спортивных площадок с тренажерами появились в Северо-Западном округе Москвы в этом году. Как рассказал в своем блоге мэр Сергей Собянин, пространства для разных видов тренировок создали в районах Покровское-Стрешнево, Митино, Строгино и других.

Также обновили дворы в Южном Тушине и открыли там большой игровой городок для детей. Комфортные зоны для спорта и семейного отдыха обустроили и в Зеленограде. Так, большой проект реализовали у Черного озера в Шестом микрорайоне, приведя в порядок пространство между лесом и береговой линией.

А в Троицке появился целый спортивный кластер с воротами для мини-футбола, баскетбольными кольцами и турниками. В Коммунарке смонтировали универсальную площадку для командных игр.