Стрельба из табельного оружия, силовые приёмы и дефиле в вечерних платьях. В столице прошёл финал регионального этапа Всероссийского конкурса "Мисс УИС".

За звание самой талантливой и обаятельной сотрудницы уголовно-исполнительной системы Москвы боролись 12 участниц. Девушки сдавали нормативы по огневой, физической и строевой подготовке. Отвечали на вопросы на знание правовой базы. А также подготовили творческие номера - с танцами и песнями.

Ну а самым эффектным этапом конкурса стал выход участниц на сцену в народных костюмах, а позже - и в элегантных вечерних платьях. Трём финалисткам вручили памятные призы в виде короны.