Не мамонтами едиными славится якутская вечная мерзлота. Очередная находка тянет на мировую сенсацию. Росомаха эпохи плейстоцена - в идеальной сохранности. Пушистая шерсть, острый нос, ровные зубы. И это при том, что чаще всего находят лишь черепа. А этот экземпляр - не просто целый, но еще и с мягкими тканями и внутренними органами. Будто только что поел и уснул. На 35 тысяч 200 лет. Как выяснилось, позавтракать молодой самец в тот роковой день не успел. В желудке обнаружили всего несколько стебельков.

Биологический возраст найденной росомахи около года. Даже молочные зубы не все выпали. Что с ней произошло, будут выяснять ученые. Они уже обнаружили на черепе повреждения.

Единственную сравнимую по ценности находку - мумифицированную росомаху с мягкими тканями - обнаружили более полувека назад на берегу реки Индигирка. Она была взрослой, крупной. Хотя геологически более молодой. Всего-то 12 с половиной тысяч лет. Но у неё не сохранились ни внутренние органы, ни многослойная шерсть, ни головной мозг. Так что нынешний экземпляр даёт шанс обнаружить ДНК-фрагменты бактерий, представителей флоры и фауны того периода. Росомахи-то всегда были всеядными.

"Отобрали образцы на микробиологию - отсекали фрагменты кишечника. Желудок, легкие. И, конечно, мягкие ткани самого объекта - для того, чтобы определить их митохондриальный ядерный геном", - рассказал Максим Чепрасов, заведующий лабораторией музея мамонта СВФУ им. М.К. Аммосова.

Впереди - большое комплексное исследование и подробный анализ с участием ведущих специалистов.

"Нам нужно оценивать то, что мы находим. Обсуждать это и в итоге делать уже открытия. Я надеюсь, это будет открытие мирового уровня. Здесь речь идет о фундаментальном развитии нашей планеты", - отметил Артем Недолужко, научный руководитель лаборатории палеогеномики Европейского университета в Санкт-Петербурге.

Что касается возможности клонировать плейстоценовую росомаху, ученые единодушны: это бессмысленно. В отличие от мамонтов, её потомки по-прежнему живут рядом с нами. И ни в чем себе не отказывают.