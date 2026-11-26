В Сети ходят слухи, что дочь Дмитрия Маликова Стефания счастлива в новых отношениях после расставания с хоккеистом Кириллом Капризовым. Девушка прокомментировала эту информацию.

В кулуарах судачат, что 26-летняя Стефания якобы встречается с футболистом Андреем Мостовым. Их видели на днях на юбилее одного из крупных московских ресторанов, где, к слову, выступал со своими хитами папа Стеши Дмитрий Маликов.

Говорят, 29-летний футболист обожает звездные тусовки. Так, недавно он фотографировался на пресс-воле с Айсгергертом, до этого его замечали в кругу подружек Вали Карнавал и с другими моделями.

Однако в разговоре с журналистами Стефания Маликова опровергла информацию о романе с Андреем Мостовым. "Как первоисточник, вынуждена опровергнуть данную информацию", - коротко заявила Стеша Starhit.

Ранее дочь Дмитрия Маликова окончательно рассталась с хоккеистом Кириллом Капризовым. Отношения были длительными, около четырех лет, но неровными - пара то расставалась, то снова сходилась. Сейчас Капризов строит карьеру в США.

Напомним, что Дмитрий Маликов в новом интервью сообщил, что Стефания счастлива с новым мужчиной. Певец высказался об избраннике дочери положительно, однако личность его называть не стал.

Маликов отметил, что дочь обладает непростым, строптивым характером, поэтому, по мнению артиста, важно, чтобы избранник любил его дочь, потому что влюбленный человек все прощает. "Я бы очень хотел сыграть на белом рояле в день ее свадьбы — подарить мелодию для первого танца молодоженов", - признался артист.

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