Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) сорвали планы киевского режима устроить террористический акт в отношении российского военнослужащего.

Как рассказали в спецслужбе в четверг, 26 ноября, враг пытался совершить преступление руками жительницы Сочи 1955 года рождения, которую в июне 2026 года обманули на крупную сумму денег. Связавшись с потерпевшей от имени ФСБ, злоумышленники пообещали "восстановить справедливость" в обмен на помощь в изобличении "предателя Родины". Женщине велели забрать из тайника некое устройство и прикрепить его к указанной машине. Пенсионерка вовремя одумалась благодаря разговорам с близкими и обратилась к правоохранительные органы. Устройство из тайника, находившееся в квартире потенциальной исполнительницы теракта, своевременно обезвредили саперы.

Киевский режим при организации диверсий и терактов использует обманутых граждан: мошенники выманивают у них деньги или обманом заставляют совершить определенные действия, а затем под угрозой привлечения к уголовной ответственности толкают на совершение преступлений.

Такую съему применили при покушении на экс-советника бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова — 72-летний Сергей Заворотный получил тяжелейшие травмы и ранения при взрыве собственного автомобиля. Бомбу заложила девушка, которую обманули мошенники. Исполнительница преступления полагала, что размещает подл днищем машины GPS-трекер.