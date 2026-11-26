Министерство обороны Великобритании впервые со времен холодной войны призвало ветеранов готовиться к призыву на войну и предложило им поучаствовать в военных учениях.

Как пишет The Daily Telegraph, порядка 100 тысяч военнослужащих стратегического резерва получили письма с предложением добровольно принять участие в учениях — например, в маневрах НАТО Steadfast Defender, запланированных на весну 2027 года. Также адресатов попросили актуализировать персональные данные и рассказать о своих умениях и навыках.

Издание уточняет, что приглашение было адресовано ветеранам, которые подлежат призыву в армию лишь при исключительных обстоятельствах. В британском Минобороны объяснили этот шаг необходимостью "укрепления готовности и сдерживания".

В октябре заместитель министра обороны королевства Кэлвин Бейли уверял, что в Великобритании не будут вводить обязательный призыв в Вооруженные силы — ориентиром является "профессиональная армия, формируемая из добровольцев".

При этом официальный Лондон регулярно повторяет тезис о "российской угрозе" и призывает увеличивать военные расходы. Начальник Генерального штаба Сухопутных войск Великобритании генерал Роли Уокер заявил, что следует готовиться к войне и жертвам.

В ответ на это отставной подполковник ВС США Дэниэл Дэвис риторически поинтересовался, "что не так с этими людьми". Эксперт скептически оценил перманентные разговоры о войне из Лондона, в распоряжении которого "есть всего одна способная сражаться дивизия", тогда как Россия располагает "примерно полутора миллионами военнослужащих" (цитаты по РИА Новости).