Столичный регион миновал пик непогоды, принесенной балканским циклоном. На смену сильным снегопадам идет мороз, рассказали в Гидрометцентре России.

Как уточняется на официальном сайте ведомства, с 26 ноября атмосферное давление в Москве и Подмосковье начнет расти, в регион придет похолодание, а осадки пойдут на спад.

В последний рабочий день недели прогнозируется облачная погода с прояснениями и небольшой снег. Термометры ночью покажут до шести-семи градусов мороза, днем температура подрастет до минус одного-двух градусов.

В выходные подморозит сильнее, в ночь на воскресенье, 29 ноября, ожидается до минус девяти градусов. В течение дня погода будет преимущественно без осадков.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, как сообщает "Москва 24", подтвердил: температуры в столичном регионе становятся "всё более зимними". В ночь на четверг, 26 ноября, термометры показали в среднем минус 3,7 градуса. Метеоролог предупредил, что до конца календарной осени столбики термометров еще не раз упадут до такой отметки.

Ранее специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) рассказали, что зима, судя по всему, пришла в центральную часть России надолго.