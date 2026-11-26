Иран этой ночью поразил очередное судно в Ормузском проливе - недалеко от побережья ОАЭ и Дубая. А накануне подорвался на мине танкер, перевозивший сжиженный природный газ.

На борту начался пожар. В Тегеране сообщили, что газовоз отключил навигационные системы и пытался пройти незаконным маршрутом, созданным США и Израилем.

Растет эскалация между хуситами и Саудовской Аравией. Новому удару подвергся порт Ходейда, который контролируют йеменские повстанцы. В ответ они атаковали порты и крупнейший НПЗ противника. Пожар не могут потушить уже несколько часов. Над объектом поднимается густой столб черного дыма. Масштаб поражения хорошо виден из спутниковых снимков.