На днях Никита Джигурда попал в больницу с инфарктом, который перенес на ногах. Ему установили стент, а потом перевели в палату. Но теперь стало известно, что артист снова в реанимации. Выяснилось, что врачи обеспокоены его состоянием. Актеру грозит повторный инфаркт.

На связь с общественностью вышел сам Никита Джигурда. Он рассказал, что с ним происходит. "Сегодня, увы, после очередного обследования и консилиума врачей, меня снова направили в реанимацию, так как очень опасаются, что в любой момент Джигурду может шарахнуть повторный инфаркт или оторваться тромб. Из-за того, что я пережил инфаркт на ногах и разрешил Мари вызвать скорую помощь только тогда, когда стал терять сознание, время для операции было упущено. Поэтому я снова заклеенный проводами, в присосках, катетерах, пластырях и бинтах", - сообщил Никита Джигурда.

Также на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" актер опроверг информацию о том, что якобы закатил скандал в больнице, когда ему запретили курить, выпивать и заниматься сексом.

"Врачи говорят, что Джигурда сейчас, как хрустальная ваза на ветру. В любой момент может упасть и разбиться... Говорят о том, что нужно молится за Джигурду... А я знаю, что "АННУШКА уже разлила масло".

И всё расписано заранее, господа и дамы!" - констатировал актер.

В заключение Никита Джигурда поблагодарил всех друзей и фанатов за поддержку и пожелания скорейшего выздоровления.

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