В семье Филиппа Киркорова праздник. О том, что случилось, сообщил сам поп-король отечественной эстрады и показал видео.

На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Филипп Киркоров объявил, что у его питомца день рождения. По такому поводу имениннику вручили торт, который преподнесла дочь Филиппа Алла-Виктория. Также присутствовал при чествовании малыша и сын Киркорова Мартин.

"Сегодня моему Коле - целый год! Мой хвостатый хулиган, главный по безусловной любви и единственный, кому в моём доме позволено абсолютно всё! Удивительно, сколько счастья могут подарить четыре лапы, мокрый нос и один виляющий хвост. И как быстро кто-то четвероногий становится родным. С первым днём рождения, Колян! Будь здоров, продолжай хулиганить и очаровывать!" - объявил Филипп.

Пока певец держал на руках именинника, вокруг бегали и другие его домашние питомцы. Как выяснилось, у Киркорова минимум пять собак разных пород.

В комментариях многочисленные поклонники дружно умилились и рассыпались в комплиментах и поздравлениях. Не остались в стороне даже знаменитости. Высказались Николай Басков, Яна Рудковская, Ольга Казаченко и другие.

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