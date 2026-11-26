Европейцы отзываются на приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для обсуждения новой архитектуры безопасности в Старом Свете. Об этом рассказал в четверг, 26 ноября, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как уточнил официальный представитель Кремля в комментарии журналисту ИС "Вести" Павлу Зарубину, европейские политики "отзываются, но пока ясности это не вносит".

Конкретики относительно возможного приезда европейцев в Москву пока нет.

Ранее официальный представитель Еврокомиссии Паула Пинью заявила, что в Брюсселе "в курсе" приглашения российского лидера Владимира Путина, адресованного европейским политикам, посетить Москву и обсудить тему евробезопасности. Однако "мы продолжаем фокусироваться на встречах в многостороннем порядке".

Президент России между тем, говоря о необходимости новой архитектуры евробезопасности, подчеркнул: "Жизнь меняется, возвращаться к прежним ситуациям бессмысленно". Владимир Путин назвал бессмысленными попытки некоторых государств "подвинуть нас туда, куда мы никогда уже не передвинемся".