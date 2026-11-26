Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте берет "с потолка" цифры, делая заявления о потерях России в ходе специальной военной операции. На это указал в четверг, 26 ноября, секретарь российского Совета безопасности Сергей Шойгу.

Российский политик скептически высказался о попытке Рютте сопоставить потери России в СВО с потерями Соединенных Штатов в ходе войны во Вьетнаме. Шойгу напомнил генсеку альянса про гибель 3,4 миллиона вьетнамцев, включая 2 миллиона мирных жителей.

Указывая на двойные стандарты НАТО, секретарь Совбеза упомянул и про 200 тысяч жертв 20-летней оккупации Афганистана западниками, сообщает "Интерфакс". Запад давно применяет инструмент манипуляции с цифрами и данным способом пытается оправдать инвестиции в конфликт на Украине, резюмировал Сергей Шойгу.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил: единственный, кто может оглашать данные о потерях, — это Министерство обороны России. Политик предложил не принимать во внимание никакие другие данные.

При этом президент России Владимир Путин подчеркивал, что главная проблема ВСУ на сегодня — катастрофическая нехватка личного состава. По его словам, ежемесячные потери украинской армии достигают 40 тысяч человек. Ситуацию для киевского режима не спасает то, что в рамках мобилизации людей на улицах ловят, как собак.