Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели пятилетней девочки от обезвоживания и истощения в многодетной семье, в которой воспитывались 12 детей.

Дело расследуется по факту смерти ребенка и ненадлежащего контроля за семьей со стороны органов системы профилактики. С родителями проводятся следственные действия. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов взял ситуацию на личный контроль.

В семье воспитывались 12 детей, 11 из которых несовершеннолетние. Старшему ребенку - 20 лет, он живет отдельно. Младшие дети проживали с родителями в квартире площадью 50 квадратных метров. Известно, что ребятишки нерегулярно посещали детские сады и школы. Учителя и воспитатели жаловались на внешний вид и успеваемость детей.

Семья состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних по антисанитарии с 2020 года. Во время очередного визита сотрудников ПНД детей изъяли и доставили в больницу. Все они были в истощенном состоянии, по всей видимости, родители не кормили их. Пятилетнюю девочку спасти не удалось, она умерла в больницк. Ее семилетний брат находится в реанимации в критическом состоянии. Возраст поступивших пациентов - от 10 месяцев до 16 лет, передает РЕН.

Супругам по 38 лет. Глава семейства имел постоянную работу, семья получала свыше 200 тысяч рублей пособий. Имеется долг около 1 миллиона рублей по кредитам и за услуги ЖКУ.

У матери есть проблемы со здоровьем, в прошлом году ей провели операцию по перевязыванию маточных труб. Сейчас она с трудом справляется с домашним хозяйством и уходом за детьми. Алкоголем взрослые не злоупотребляют.

В настоящее время решается вопрос об изъятии детей из семьи и помещении в специализированные учреждения.