Алла Пугачева уже несколько лет живет за границей. По мнению фанатов, эмиграция сильно ударила по Примадонне.

Несколько лет назад Алла Пугачева, подхватив детей-двойняшек Лизу и Гарри, вслед за молодым супругом, юмористом Максимом Галкиным* покинула Россию. Теперь Примадонна ведет жизнь обычной домохозяйки.

В последнее время семейство обитает на Кипре. Регулярно артистку видят прогуливающейся по улочкам Лимассола. Примадонна старается не привлекать к себе пристального внимания, однако наши соотечественники быстро узнают ее.

О том, что певица сильно сдала после отъезда из России, то и дело судачат в Сети. Наконец на слухи отреагировала и сама Пугачева. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" она опубликовала фотографию, на которой предстала без грамма косметики и фильтров.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

Снимок произвел сенсацию. Комментаторы разделились на два лагеря. Пока одни говорили, что Примадонна выглядит моложаво благодаря многочисленным пластическим операциям, другие высказали мнение, что артистка "без бровей и ресниц, зато вся в веснушках" гибнет за границей. Они считают, что жизнь вдали от России отразилась негативно на Пугачевой, которой "ближе вечеринки и мероприятия, чем одиночество и домашнее хозяйство".

Ранее и вовсе прошел слух, что семейная жизнь Примадонны дала трещину. Якобы ее молодой муж нашел новую любовь, ради которой стал тщательно следить за собой и теперь превратился в эффектного красавца.

*признан Минюстом России иностранным агентом

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