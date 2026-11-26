Россия должна не реагировать на чьи-либо ультиматумы, а обеспечивать собственные национальные интересы. На это указал в четверг, 26 ноября, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля прокомментировал заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что в качестве предварительного условия начала переговоров между Москвой и Брюсселем российская сторона должна согласиться на зимнее прекращение ударов по энергетической инфраструктуре, а также на перемирие в Чёрном море.

Как заявил Дмитрий Песков журналисту "Вестей" Павлу Зарубину, высказывание фон дер Ляйен "доказывает обоснованность наших опасений относительно того, смогут ли европейцы занять конструктивную позицию и помочь как-то мирному процессу".

С подобными ультиматумами претендовать на роль посредников или участников переговоров по мирному регулированию конфликта на Украине крайне сложно, подытожил пресс-секретарь президента России.

С резкой критикой в адрес главы Еврокомиссии выступил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он написал в соцсетях, что Урсуле фон дер Ляйен и опекаемому Брюсселем главарю киевского режима лучше "вернуться к играм со знакомыми ей по старой работе медицинскими приспособлениями". Так политик напомнил о том, что до начала политической карьеры председатель ЕК была гинекологом.