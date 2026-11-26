Заместитель губернатора Мурманской области — министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев назначен временно исполняющим обязанности главы региона.

Как рассказали в четверг, 26 ноября, в пресс-службе регионального правительства, Панычев займет губернаторское кресло до назначения указом президента Российской Федерации постоянного главы Мурманской области.

По данным на официальном сайте правительства Мурманской области, Панычев родился в 1972 году в региональной столице. Он с отличием окончил медицинский факультет Петрозаводского государственного университета, а затем — Северо-Западную академию государственной службы в Санкт-Петербурге по специальности "Государственное и муниципальное управление". С 2019 года возглавляет Минздрав Мурманской области, причем Чибис, представляя Панышева в этом качестве, требовал от него "активной и жесткой работы".

Прежний руководитель Мурманской области Андрей Чибис отправлен в досрочную отставку президентским указом. Соответствующее решение было принято главой государства после возбуждения в отношении Чибиса уголовного дела о растрате и взятках, суд в Москве отправил политика под стражу на два месяца.

Как уточнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, президента России Владимира Путина заблаговременно проинформировали о процессуальных действиях в отношении Андрея Чибиса: "Естественно, такие задержания без ведома президента не производятся".

Между тем заместитель председателя региональной избирательной комиссии Елизавета Евсюкова рассказала ТАСС, что выборы губернатора Мурманской области пройдут в единый день голосования 12 сентября 2027 года.