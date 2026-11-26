Причиной взрыва в доме в Кулунде Алтайского края назвали накопление газа в квартире.

Теперь специалистам предстоит определить, каким образом в квартире накопился газ и источник воспламенения.

"Первичный анализ обломков и химических составов показал, что причиной столь крупных разрушений является именно взрывное сгорание", - сообщили ТАСС в оперативных службах.

На месте ЧП завершили разбор завалов, погибли два человека. Останки второго обнаружили сегодня с утра, их направили на экспертизу для установления пола и возраста. Не исключено, что они принадлежат хозяйке квартиры, где произошел взрыв.

Взрыв бытового газа в пятиэтажке в алтайской Кулунде прогремел 24 ноября. Обрушились четвертый и пятый этажи в двух подъездах. Возбуждено уголовное дело.