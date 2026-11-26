Актер Роман Курцын поделился личными наблюдениями о развитии столицы. Артист сравнил свои впечатления от Москвы образца 2008 года с современным обликом мегаполиса, отметив высокий уровень безопасности и качества городской среды, достигнутый за последние годы.

Впервые Роман Курцын посетил столицу еще в школьные годы, однако полноценная работа в Москве началась для него в 2008 году во время съемок сериала "Меч". В тот период артист столкнулся с серьезными бытовыми трудностями: первый месяц ему пришлось провести на Ярославском вокзале, а позже — снимать комнату в районе Марьино.

По словам актера, в то время город ощущался как место, требующее повышенной осторожности. Путь от метро до дома в вечернее время превращался в серьезное испытание, сопровождавшееся постоянным чувством напряжения и опасности.

Сегодня ситуация кардинально изменилась. Артист подчеркивает, что теперь он может без опасений отпускать своего сына на прогулку в парк "Сокольники", будучи уверенным в безопасности ребенка. Это стало возможным благодаря системной работе городских властей по обеспечению общественного порядка и благоустройству территорий.

Особое внимание артист уделил территории ВДНХ. В 2008 году, когда там проходили съемки, площадка находилась в состоянии запустения. Сейчас же это место стало одной из главных точек притяжения столицы, идеально подходящей для реализации масштабных творческих проектов, включая современные сказки.