Власти Литвы пока не усматривают необходимости закрывать пункты пропуска на границе с Россией. Такое заявление сделал в четверг, 26 ноября, руководитель Службы охраны государственной границы прибалтийской республики Донатас Шкарнулис.

Как отметил Шкарнулис в интервью LRT, "еще не сложилась такая ситуация, при которой следовало бы закрывать пункты пограничного контроля".

Тем временем эстонские власти сократили часы работы пограничных переходов и ввели тотальный таможенный контроль. Глава правительства Эстонии Кристен Михал заявил, что следующим шагом может стать закрытие железнодорожного пограничного перехода с Россией. При этом Таллин признает, что понесет от этого огромные убытки.

Начальник Государственной пограничной охраны Латвии Гунтис Пуятс предупредил, что после 1 декабря нагрузка на латвийские контрольно-пропускные пункты может резко возрасти, поскольку "те, кто передвигался на транспорте, будут пытаться ехать в направлении Латвии". При этом Пуятс убежден, что Латвия не закроет границу по примеру Эстонии.