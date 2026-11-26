Россия входит в пятерку стран по развитию технологий искусственного интеллекта в здравоохранении. Об этом рассказал в четверг, 26 ноября, российский министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Как уточнил глава Минздрава в интервью ИС "Вести", "есть ряд решений, которые где-то лучше в одной стране, где-то лучше в другой", однако "в тройке — в пятерке мы точно находимся".

Тех, кто не доверяет ИИ и боится его использования в медицине, Мурашко успокоил: "У нас сегодня система выстроена таким образом, что он постоянно проходит тестирование и экзамен у врачей". Если ИИ "дает чуть ниже достоверность, его блокируют через Росздравнадзор".

При этом новые технологии оказывают бесценную помощь медикам и ученым в создании новых фармацевтических препаратов и методик лечения. В частности, ИИ привлекают при разработке лекарств от рака. Персонализированная медицина использует программы с искусственным интеллектом для подбора состава лекарственного препарата.

Глава Минцифры Максут Шадаев подтвердил, что "у нас в фокусе повестки искусственный интеллект". Министр пообещал, что в нашей стране появится несколько суверенных ИИ-моделей, а национальных будет намного больше: "Мы — за то, чтобы всегда было больше в реестрах наших продуктов, записей, чтобы была конкуренция" (цитаты по РИА Новости).