В Краснодарском крае предотвращён теракт украинских спецслужб. Неонацисты пытались устранить российского военнослужащего и членов его семьи. Для этих целей обманом завербовали пенсионерку, которая стала жертвой телефонного мошенничества. Но женщина поняла преступный замысел и помогла сотрудникам ФСБ нарушить планы киевских радикалов.

Сотрудники Росгвардии оцепили в Сочи многоквартирный дом. Всех жильцов эвакуировали. Были вызваны сапёры, так как предполагалось, что в одном из жилищ может находиться мощное взрывное устройство. Квартиру обследовали сапёры, одетые в специальные бронированные костюмы для разминирования.

В распределительной коробке для электропроводки, которая находилась в пакете, нашли два килограмма взрывчатки и присоединённый детонатор. Самодельное взрывное устройство, готовое для подрыва. Пакет принесла домой пенсионерка, которую по телефону ввели в заблуждения сотрудники украинских спецслужб.

Четыре месяца назад украинские мошенники уже обманули пожилую женщину на крупную сумму денег. А тут представились уже российскими спецслужбами. Сказали, что напали на след мошенников и на автомобиле подозреваемого надо установить якобы систему слежения.

Вместо маячка в коробке была бомба. А объектом слежения - личный автомобиль российского военного. Очевидно, что в результате подрыва могла погибнуть вся семья военнослужащего и ничего не подозревающий исполнитель. В данном случае - сочинская пенсионерка.

Муж пенсионерки, настоявший на звонок в полицию, спас её и от смерти, и от уголовного преследования. Потому что женщина не довела преступление до конца и добровольно рассказала о его подготовке. Если бы этого не сделала и выжила в ходе теракта, несмотря на почтенный возраст, могла бы быть приговорена к пожизненному лишению свободы.