Пассажиры общественного транспорта могут передвигаться по городу в привычном режиме. Специалисты тщательно подготовили к зиме оборудование и отопительные системы. Так, что люди будут ощущать себя комфортно на протяжении всего маршрута.

Метро встречает холода в полной готовности. В ход идут специальные приборы - они фиксируют температуру, чтобы пассажирам было комфортно. В вентиляционных шахтах огромные вентиляторы закачивают в тоннели около 600 тысяч кубиков воздуха в час. Специалисты замеряют и скорость потока, и температуру.

Таких вентиляционных шахт по всему метрополитену - около 700, а вентиляторов - больше тысячи. За ними следят круглый год, чтобы воздух обновлялся стабильно. На каждой станции - свои температурные датчики, их показания каждый день стекают в диспетчерский пункт. В этом году подготовились основательно.

"На станциях мы установили более 6000 вторых вестибюльных дверей, которые защищают наши станции от сквозняков и холода. На станциях метрополитена у нас установлено более 400 лестничных склонов, которые оборудованы функцией подогрева, благодаря чему на станциях будет комфортно даже в периоды снегопадов", - рассказал Антон Богачев, пресс-секретарь Московского метрополитена.

Не отстают трамваи и поезда. В современных составах российского производства кондиционеры перевели на зимний режим. Их обслуживают, чтобы в салонах было тепло, и комфортно находиться в крутках.

"Во всех новых трамваях проверили систему отопления, также проверили прилегание дверей. И в целом мы делаем все для того, чтобы поездки пассажиров на трамваях в зимнее время года были максимально комфортными, надежными и быстрыми", - отметил Павел Сёмкин, начальник отдела информирования службы внешних связей Московского метрополитена.

Снегоуборочные машины уже расчищают московские улицы, особая история с трамвайными путями – здесь работает спецтехника. Этот вагон на ходу сметает снег и наледь с рельсов. Едет такой вагончик не быстро – около 15 км в час, в сильные снегопады приходится работать круглосуточно, чтобы пассажиры могли добраться без задержек.