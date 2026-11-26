Система ЕМИАС за 15 лет работы упростила получение медицинской помощи. В частности, более миллиона москвичей прошли онлайн-этап программы заботы о здоровье. Об этом сегодня рассказал мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Макс.

Первым шагом в цифровизации стала электронная запись к врачу, а сегодня благодаря ЕМИАС медицинская информация доступна онлайн и сопровождает человека на всех этапах от профилактики до лечения в стационаре и последующего наблюдения.

В приложении "ЕМИАС.ИНФО" можно не только записаться к врачу, но и посмотреть электронную медкарту, результаты анализов, назначения и историю лечения. "Умный прием" позволяет сообщить о жалобах на самочувствие еще при записи к специалисту. Благодаря телемедицине врач дистанционно обсуждает с пациентом ход лечения, может продлить рецепт или закрыть больничный.